Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 11 декабря отправился на авиабазу в Хмеймиме в Сирии, где приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.

По его словам, решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки. Путин отметил, что за два с небольшим года российские ВС вместе с сирийской армией «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».

Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой.

«Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал российский лидер.

В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте 2016 года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач. При этом в стране по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.