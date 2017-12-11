Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
11 декабря 2017 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 11 декабря отправился на авиабазу в Хмеймиме в Сирии, где приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.
По его словам, решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки. Путин отметил, что за два с небольшим года российские ВС вместе с сирийской армией «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой.
«Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал российский лидер.
В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте 2016 года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач. При этом в стране по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.
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