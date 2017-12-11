Банки Азербайджана сократили активы на 16% в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 октября 2017 года составляют 26,3 млрд манатов. Такие данные приводит Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

На 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31,4 млрд манатов. Таким образом, за январь-октябрь 2017 года активы банков сократились на 16,3%.

Главной причиной сокращения активов стало снижение объема кредитных портфелей банков - на 26,5 процента по сравнению с началом года, до 11,71 миллиарда манатов. Также значительно сократились кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам. С начала года их объем сократился в 2,9 раза, до 292 миллионов манатов, передает Trend.

На конец октября 2017 года азербайджанские банки сократили обязательства перед Центральным банком Азербайджана почти втрое по сравнению с показателем на начало года, до 566,6 миллиона манатов.

На 31 октября 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал. В целом, на конец октября 2017 года банки имеют 556 филиалов и 142 отделения.

В банковском секторе Азербайджана работают 16,47 тысяч человек (спад на 2,8%).