Немецкий магазин и бельгийский дизайнер совместно выпустили пластиковый пакет за 198 евро

PanARMENIAN.Net - Берлинский магазин Voo Store выпустил коллаборацию с бельгийским дизайнером Рафом Симонсом.

В коллекцию вошла одна вещь — многоразовый пакет RS Shopping Bag из стопроцентного пластика за 198 евро.

В описании Voo Store подчеркивает, что пакет многофункциональный и водонепроницаемый.

В комплект входит также пылесборник, который можно использовать как внутренний отсек.

Размеры пакета - 62х33 см.