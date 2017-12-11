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Немецкий магазин и бельгийский дизайнер совместно выпустили пластиковый пакет за 198 евро

Немецкий магазин и бельгийский дизайнер совместно выпустили пластиковый пакет за 198 евро
11 декабря 2017 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Берлинский магазин Voo Store выпустил коллаборацию с бельгийским дизайнером Рафом Симонсом.

В коллекцию вошла одна вещь — многоразовый пакет RS Shopping Bag из стопроцентного пластика за 198 евро.

В описании Voo Store подчеркивает, что пакет многофункциональный и водонепроницаемый.

В комплект входит также пылесборник, который можно использовать как внутренний отсек.

Размеры пакета - 62х33 см.

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