Глава Минтранса РА предложил Nokia создать научно-исследовательскую лабораторию в Армении
11 декабря 2017 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян предложил компании Nokia создать научно-исследовательскую лабораторию в Армении. Как сообщает пресс-служба Минтранса, Мартиросян 11 декабря принял делегацию компании Nokia во главе с директором Nokia по сотрудничеству с ЕС и стратегии развития Олафом Шульцем.
Мартиросян предложил представителям компании компании, помимо торгового представительства, создать научно-исследовательскую лабораторию (R&D), учитывая наличие высококвалифицированных специалистов и необходимых предпосылок в Армении. Мартиросян также выразил желание, чтобы компания приняла участие также в программе по внедрению в Армении сети пятого поколения – 5G.
Шульц представил министру программы, осуществленные компанией за последний период, подчеркнув, что они включают в себя также сферу цифровой экономики. Мартиросяну были представлены также рамки перспективной деятельности компании в Армении и те программы, в направлении которых проводятся работы.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе опыт Nokia по внедрению цифровой транспортной системы.
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