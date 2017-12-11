// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава Минтранса РА предложил Nokia создать научно-исследовательскую лабораторию в Армении

Глава Минтранса РА предложил Nokia создать научно-исследовательскую лабораторию в Армении
11 декабря 2017 - 18:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян предложил компании Nokia создать научно-исследовательскую лабораторию в Армении. Как сообщает пресс-служба Минтранса, Мартиросян 11 декабря принял делегацию компании Nokia во главе с директором Nokia по сотрудничеству с ЕС и стратегии развития Олафом Шульцем.

Мартиросян предложил представителям компании компании, помимо торгового представительства, создать научно-исследовательскую лабораторию (R&D), учитывая наличие высококвалифицированных специалистов и необходимых предпосылок в Армении. Мартиросян также выразил желание, чтобы компания приняла участие также в программе по внедрению в Армении сети пятого поколения – 5G.

Шульц представил министру программы, осуществленные компанией за последний период, подчеркнув, что они включают в себя также сферу цифровой экономики. Мартиросяну были представлены также рамки перспективной деятельности компании в Армении и те программы, в направлении которых проводятся работы.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе опыт Nokia по внедрению цифровой транспортной системы.

 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска
Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей
Это уже не смешно: У iPhone X нашли новый дефект
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в январе 2018 года «Есть ожидание, что министры иностранных дел в ближайшее время, возможно в январе, проведут встречу при поддержке сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал Лукашевич
В Иране впервые даст концерт западная поп-группа Schiller - одна из самых популярных европейских музыкальных групп среди иранских поклонников электронной музыки
Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке: Людей эвакуируют Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала. Одного человека взяли под стражу, он ранен
Постпред РФ при ОБСЕ: Нужно расследовать вооруженные инциденты в Карабахе «Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», — сказал Лукашевич