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Постпред РФ при ОБСЕ: Нужно расследовать вооруженные инциденты в Карабахе

Постпред РФ при ОБСЕ: Нужно расследовать вооруженные инциденты в Карабахе
11 декабря 2017 - 17:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Следует принять дополнительные меры по расследованию инцидентов на линии соприкосновения нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, личного представителя действующего президента ОБСЕ и главы Группы планирования высокого уровня в Вене.

По его словам, женевская встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева — важный результат посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ во время активных контактов с Ереваном и Баку.

«Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», — сказал Лукашевич, пишет Sputnik-Армения.

По его словам, особое значение имеет и то, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Это будет способствовать дальнейшему повышению доверия между сторонами и продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы — поддержание мира и стабильности в регионе.

«Стороны должны предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Надеемся на скорейшее согласование алгоритма расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе», — подчеркнул он.

В Женеве, в резиденции постпреда Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях, 16 октября прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию.

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