Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке: Людей эвакуируют
11 декабря 2017 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В районе автобусной станции в центре Манхэттена прогремел взрыв. Об этом сообщили в полиции Нью-Йорка.
Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала. Одного человека взяли под стражу, он ранен. Других пострадавших нет, пишет РИА Новости.
По данным CNN, подозреваемый пытался пройти на станцию метро со взрывным устройством, но его задержали. Обстоятельства, приведшие к взрыву, пока неизвестны.
Как отмечает телеканал, силовики нашли неподалеку еще одну или две бомбы. На месте работают экстренные службы и взрывотехники. Проводится эвакуация трех веток метро.
Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о произошедшем.
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