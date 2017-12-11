В Иране впервые даст концерт западная поп-группа

PanARMENIAN.Net - В Иране впервые выступит с концертом западная поп-группа.

Немецкий музыкальный коллектив Schiller даст пять концертов в Тегеране с 11 декабря по 15 декабря. Музыканты прибыли в столицу Исламской Республики вечером 10 декабря, пишет Deutsche Welle со ссылкой на иранский новостной портал Tehran Times.

Schiller - одна из самых популярных европейских музыкальных групп среди иранских поклонников электронной музыки. Билеты на первые два концерта уже полностью распроданы, а на другие три выступления осталось мало свободных мест, сообщает иранский музыкальный портал Ritmenom.

Попытка организовать в Иране концерт западной группы предпринималась еще в 2008 году. Тогда выступление ирландского рок-музыканта Криса де Бурга запретили представители духовенства, обвиняющие западную музыку во «вторжении в исламскую культуру». Несмотря на разрешение министерства культуры и то обстоятельство, что де Бург уже прибыл в Тегеран, его концерт был отменен.

В мае 2017 на пост президента Ирана был переизбран реформатор Хасан Роухани. Уже с начала его правления в 2013 году в политической, культурной и общественной жизни страны стали происходить перемены, связанные с отходом от консервативного курса.