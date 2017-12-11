Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в январе 2018 года

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться в январе 2018 года. Об этом заявил в рамках видеомоста Москва – Вена по итогам 24-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Есть ожидание, что министры иностранных дел в ближайшее время, возможно в январе, проведут встречу при поддержке сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал Лукашевич.

Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.