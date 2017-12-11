// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в январе 2018 года

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в январе 2018 года
11 декабря 2017 - 18:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться в январе 2018 года. Об этом заявил в рамках видеомоста Москва – Вена по итогам 24-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Есть ожидание, что министры иностранных дел в ближайшее время, возможно в январе, проведут встречу при поддержке сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал Лукашевич.

Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Иране впервые даст концерт западная поп-группа Schiller - одна из самых популярных европейских музыкальных групп среди иранских поклонников электронной музыки
Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке: Людей эвакуируют Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала. Одного человека взяли под стражу, он ранен
В Армении хотят запретить ГМО Участники заседания в результате обсуждений решили исходить из принципа «профилактической осторожности», поскольку безвредность ГМО не доказана наукой
Глава Минтранса РА предложил Nokia создать научно-исследовательскую лабораторию в Армении Мартиросян также выразил желание, чтобы компания приняла участие также в программе по внедрению в Армении сети пятого поколения – 5G