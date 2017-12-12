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В Армении есть труднопроходимые автодороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые автодороги: Ларс открыт
12 декабря 2017 - 10:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 12 декабря, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги, на некоторых трассах местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

В период с 12 по 14 декабря в республике ожидается погода без осадков.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На дорогах городов Ташир в Лорийской области, Раздан в Котайкской области Армении, на серпантинах дороги, ведущей из Степанавана в Ванадзор местами образовалась гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспорта.

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