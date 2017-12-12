В Армении есть труднопроходимые автодороги: Ларс открыт
12 декабря 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 декабря, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги, на некоторых трассах местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
В период с 12 по 14 декабря в республике ожидается погода без осадков.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На дорогах городов Ташир в Лорийской области, Раздан в Котайкской области Армении, на серпантинах дороги, ведущей из Степанавана в Ванадзор местами образовалась гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспорта.
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