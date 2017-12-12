Столица штата Гавайи намерена установить дружественные отношения со Степанакертом

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) приветствует намерение городских властей столицы штата Гавайи - Гонолулу установить дружественные отношения и деловые связи со Степанакертом в различных областях. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Республики Арцах Артак Нерсисян, передает агентство Artsakhpress.

Согласно распространенной в прессе информации в начале декабря, член городского совета Гонолулу Кимберли Маркос Пайн сообщила, что они намерены установить дружественные отношения со Степанакертом.

«Установление подобных отношений внесет большой вклад в развитие и расширение сотрудничества между Арцахом и американским штатом Гавайи. Налаживание двусторонних связей является одним из приоритетов нашей внешнеполитической повестки. Власти Арцаха продолжат усилия по расширению децентрализованного сотрудничества с зарубежными странами и осуществлению совместных практических программ в различных сферах»,- заявил Нерсисян.

Гонолулу является столицей и самым крупным городом американского штата Гавайи с населением более 350000 человек. 29 марта 2016 г. Палата представителей штата Гавайи приняла резолюцию о признании Республики Арцах, а 20 апреля окружным и городским Советом Гонолулу была принята еще одна резолюция, в которой поддерживаются продолжительные усилия Республики Арцах и ее властей по гарантированию прав граждан Арцаха.