// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Столица штата Гавайи намерена установить дружественные отношения со Степанакертом

Столица штата Гавайи намерена установить дружественные отношения со Степанакертом
12 декабря 2017 - 12:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) приветствует намерение городских властей столицы штата Гавайи - Гонолулу установить дружественные отношения и деловые связи со Степанакертом в различных областях. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Республики Арцах Артак Нерсисян, передает агентство Artsakhpress.

Согласно распространенной в прессе информации в начале декабря, член городского совета Гонолулу Кимберли Маркос Пайн сообщила, что они намерены установить дружественные отношения со Степанакертом.

«Установление подобных отношений внесет большой вклад в развитие и расширение сотрудничества между Арцахом и американским штатом Гавайи. Налаживание двусторонних связей является одним из приоритетов нашей внешнеполитической повестки. Власти Арцаха продолжат усилия по расширению децентрализованного сотрудничества с зарубежными странами и осуществлению совместных практических программ в различных сферах»,- заявил Нерсисян.

Гонолулу является столицей и самым крупным городом американского штата Гавайи с населением более 350000 человек. 29 марта 2016 г. Палата представителей штата Гавайи приняла резолюцию о признании Республики Арцах, а 20 апреля окружным и городским Советом Гонолулу была принята еще одна резолюция, в которой поддерживаются продолжительные усилия Республики Арцах и ее властей по гарантированию прав граждан Арцаха.

 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Сотрудничество Америабанка с банком Golden State способствует развитию бизнеса (видео) В рамках меморандума о сотрудничества Америабанка и банка «Голден Стэйт» был обсужден ряд вопросов
ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8% Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди