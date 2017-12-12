Саакашвили остался на свободе: Киевский суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте
12 декабря 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Печерский районный суд Киева оставил на свободе экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Судья Лариса Цокол таким образом отклонила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.
Обвинение требовало для Саакашвили двух месяцев круглосуточного домашнего ареста, прокуратура может обжаловать решение в течение пяти дней.
Саакашвили освобожден под поручительство депутатов Верховной Рады - в ходе заседания десять украинских народных депутатов выразили готовность поручиться за бывшего грузинского президента. В начале заседания адвокаты Саакашвили ходатайствовали о том, чтобы его освободили из так называемого аквариума - стеклянного бокса для подследственных. Это не вызвало возражений со стороны прокуроров и просьба защиты была удовлетворена, пишет BBC.
Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, а домашний арест назвал попыткой отлучить его от политической деятельности. Вместе со своими сторонниками он спел гимны Украины и Грузии. Среди пришедших поддержать Саакашвили в суде была, в частности, лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Она и еще девять депутатов Верховной рады выразили готовность взять Саакашвили на поруки.
Саакашвили был задержан в Киеве вечером 8 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), где он объявил голодовку. В ночь на 9 декабря, когда стало известно о его задержании, у изолятора собрались сторонники Саакашвили. Как сообщал представитель МВД Украины Артем Шевченко, Саакашвили задержали в квартире бывшего руководителя главного управления национальной полиции по Луганской области Юрия Покиньбороды.
Прокуратура предложила поместить задержанного политика под домашний арест и обязать носить электронный браслет. Необходимость этой меры гособвинение аргументировало, в частности, опасениями за безопасность самого Саакашвили.
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