Айк Марутян и Грант Тохатян снялись в российской комедии про свадьбы

PanARMENIAN.Net - Известные армянские актеры Айк Марутян и Грант Тохатян снялись в российской комедии о свадьбах -«Счастья! Здоровья!».

Фильм рассказывает про три пары - армянскую, татарскую и русскую, которые готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба - это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» - ее «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы.

«Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!» - говорится в описании комедии на КиноПоиске.

Помимо армянских актеров, в фильме снялись певец и композитор Игорь Николаев, актрисы Наталья Рудова, Зоя Бербер и Марина Федункив, участник Comedy Women Олег Верещагин, бывшая участница популярного шоу «Дом 2» Дарья Пынзарь и другие.

Режиссеры фильма -Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин, продюсер - Армен Ананикян. Комедия выйдет в прокат в 2018 году, премьера намечена на 9 мая.