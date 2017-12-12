Айк Марутян и Грант Тохатян снялись в российской комедии про свадьбы
12 декабря 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Известные армянские актеры Айк Марутян и Грант Тохатян снялись в российской комедии о свадьбах -«Счастья! Здоровья!».
Фильм рассказывает про три пары - армянскую, татарскую и русскую, которые готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба - это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» - ее «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы.
«Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!» - говорится в описании комедии на КиноПоиске.
Помимо армянских актеров, в фильме снялись певец и композитор Игорь Николаев, актрисы Наталья Рудова, Зоя Бербер и Марина Федункив, участник Comedy Women Олег Верещагин, бывшая участница популярного шоу «Дом 2» Дарья Пынзарь и другие.
Режиссеры фильма -Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин, продюсер - Армен Ананикян. Комедия выйдет в прокат в 2018 году, премьера намечена на 9 мая.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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