Аронян проиграл Карлсену на супертурнире London Chess Classic
12 декабря 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лондоне завершился шахматный супертурнир London Chess Classic.
В последнем девятом туре армянской гроссмейстер Левон Аронян белыми проиграл чемпиону мира Магнусу Карлсену. В результате проигрыша Аронян с четырьмя очками занял 7 место.
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи.
Итоговая турнирная таблица: 1-2. Каруана, Непомнящий – по 6 очков; 3-5. Карлсен, Вашье-Лаграв, Со – по 5; 6. Накамура – 4,5; 7. Аронян – 4; 8. Карякин – 3,5; 9-10. Ананд, Адамс – по 3, сообщает пресс-служба НОКА.
London Chess Classic является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.
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Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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