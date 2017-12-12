Глава МИД Армении в Греции встретится с высшим руководством страны

PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Греции Никоса Кодзиаса глава МИД Армении Эдвард Налбандян 12-13 декабря посетит Афины. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита Налбандян проведет встречи с высшим руководством Греции.

Дипломатические отношения между Арменией и Грецией были установлены 20 января 1992 года. 21 июля 2016 года Фадей Чарчоглян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции, вручил свои верительные грамоты президенту Греческой Республики Прокопису Павлопулосу. 6 сентября 2016 года Нафсика Нэнси Эва Врайла, чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики, вручила свои верительные грамоты президенту Армении Сержу Саргсяну.