Туризм из РФ в Армению вырос на треть в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Туризм из России в Армению вырос на треть в 2017 году. Об этом сообщает агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стран, популярных у российски туристов в 2017 году по статистике выездных туристских поездок из РФ за рубеж за 9 месяцев года.

Так, туризм из России в Армению вырос на 32% до 279 тысяч поездок в 2017 году, а число выездных туристских поездок из России за рубеж выросло почти на треть до 31 миллиона за 9 месяцев года.

В списке самых популярных зарубежных стран у российских туристов в 2017 году Армения занимает 27 место.

РанееАрмения была признана лучшим направлением года для бизнес-туризма из России.7 декабря в Москве состоялась церемония вручения BBT (Buying Business Travel) Russia & CIS Award - международной премии за выдающиеся достижения в сфере делового туризма. Армения в престижном международном конкурсе была представлена проектом «ОК Армения» при содействии посольства Армении в России.