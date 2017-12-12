Трамп призвал ужесточить миграционную политику после теракта на Манхэттене
12 декабря 2017 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс реформировать иммиграционную политику страны.
Второй теракт в Нью-Йорке за последние два месяца «вновь подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы Конгресс принял законодательные реформы для защиты американского народа», - говорится в заявлении Трампа, распространенном 12 декабря.
По его мнению, «слабая иммиграционная система» США позволяет слишком многим «опасным, неадекватным людям получить возможность въезда в страну». Трамп подчеркнул, что подозреваемый по делу о теракте въехал в США по программе семейной миграции. Американский президент также вновь потребовал смертной казни для террористов, пишет Deutsche Welle.
В совершении теракта в Нью-Йорке подозревается 27-летний уроженец Бангладеш Акайд Улла, сейчас он находится в больнице под надзором полиции. По версии следствия, именно он подорвал взрывное устройство около автовокзала Нью-Йорка 11 декабря. Ранения получили четыре человека, произошедшее было признано терактом.
31 октября автомобиль въехал в толпу в Нижнем Манхэттене, в парке Гудзон-Ривер, одном из излюбленных мест отдыха ньюйоркцев. Погибли восемь человек, еще 12 человек получили ранения. Обвиняемый по этому делу - уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.
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