Samsung представит «умную» одежду для зарядки гаджетов
12 декабря 2017 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung запатентовала «умную» одежду, которая сможет заряжать многочисленные гаджеты современных пользователей.
Официальный дебют разработки может состояться на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, пишет Ferra.ru со ссылкой на голландский ресурс LetsGoDigital.
В патенте описывается рубашка/куртка/пиджак с возможностью выработки и запаса энергии. Батарея интегрирована в спину предмета одежды, для выработки энергии используются преобразователи движения пользователя. Также предусмотрены датчики движения и процессоры.
С помощью накопленной энергии можно заряжать как встроенные в «умную» одежду датчики и сенсоры, так и внешние гаджеты. Например, беспроводным способом подзарядить смартфон, положив его в карман.
Пока неясно, когда именно разработка доберется до прилавков магазинов. В 2015 году Samsung уже демонстрировала бренд HumanFit с рядом беспроводных трюков «в рукаве».
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
ЕСПЧ вынес вердикт по делам карабахских беженцов: Армения и Азербайджан выплатят компенсации Так, по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Сотрудничество Америабанка с банком Golden State способствует развитию бизнеса (видео) В рамках меморандума о сотрудничества Америабанка и банка «Голден Стэйт» был обсужден ряд вопросов
ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8% Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%