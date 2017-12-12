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Samsung представит «умную» одежду для зарядки гаджетов

Samsung представит «умную» одежду для зарядки гаджетов
12 декабря 2017 - 12:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung запатентовала «умную» одежду, которая сможет заряжать многочисленные гаджеты современных пользователей.

Официальный дебют разработки может состояться на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, пишет Ferra.ru со ссылкой на голландский ресурс LetsGoDigital.

В патенте описывается рубашка/куртка/пиджак с возможностью выработки и запаса энергии. Батарея интегрирована в спину предмета одежды, для выработки энергии используются преобразователи движения пользователя. Также предусмотрены датчики движения и процессоры.

С помощью накопленной энергии можно заряжать как встроенные в «умную» одежду датчики и сенсоры, так и внешние гаджеты. Например, беспроводным способом подзарядить смартфон, положив его в карман.

Пока неясно, когда именно разработка доберется до прилавков магазинов. В 2015 году Samsung уже демонстрировала бренд HumanFit с рядом беспроводных трюков «в рукаве».

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Samsung научит одежду заряжать смартфоны
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