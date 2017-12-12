Трамп распорядился полететь на Луну и Марс
12 декабря 2017 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. Об этом сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства NASA.
Данным постановлением NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности. Президент заявил, что «это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам», пишет Lenta.ru.
На церемонию подписания в Белый дом доставили камень с поверхности спутника Земли в качестве напоминания об американских успехах. Данный образец был взят миссией «Аполлона-17» — шестой и последней высадкой людей на Луну, состоявшейся 11 декабря 1972 года. Астронавты провели на поверхности Луны около трех суток, из которых 22 часа — вне корабля.
Самое значимое
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
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