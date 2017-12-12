Представитель Human Rights Watch: В Турции хотят создать империю страха
12 декабря 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В турецком Диарбекире прошла научная конференция по правам человека, в которой приняли участие представители Турецкой ассоциации по правам человека (İHD), Турецкого фонда по правам человека (TIHV), Палаты адвокатов Диярбакыра, международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
Как заявила директор программ HRW в Турции Эмма Синклер-Вебб,в Турции хотят создать империю страха, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на турецкое оппозиционное изданиеCumhuriyet.
Онавыступила с докладом на тему «Ситуация с правами человека в Турции -2017». По ее словам, в настоящее время Турция находится в стадии произвола.
«Задержания, аресты, увольнения с работы, запреты. Коротко говоря, произвол. Хотят создать абсолютную империю страха», – добавила Синклер-Вебб.
Коснувшись судебного процесса по делу сопредседателя Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа, Синклер-Вебб отметила: «Глядя на возбужденное против Селахаттина Демирташа дело, можно коротко охарактеризовать царящую в стране ситуацию».
Демирташ обвиняется в создании и управлении террористической группировкой, пропаганде терроризма, а также разжигании межнациональной розни. Как считают сторонники Демирташа, обвинение базируется на том, что политик открыто критиковал турецкое правительство. Со времени неудачной попытки госпереворота в Турции в 2016 году власти страны подвергают прокурдскую оппозицию жестким репрессиям.
Глава Диарбекирского отделения İHD Раджи Билиджи отметил, что случаи нарушения прав человека в Турции особенно участились после введения режима ЧС.
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