СМИ: Администрация Трампа смирилась с президентством Асада до 2021 года
12 декабря 2017 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа согласна с нахождением сирийского лидера Башара Асада у власти до 2021 года. Об этом изданию The New Yorker рассказали ряд источников в американских и европейских коридорах власти.
На смену официальной позиции Вашингтона повлияли успехи правительственных войск Сирии при поддержке России, Ирана и Хезболлы. В настоящее время Дамаск контролирует такие «драгоценные камни» оппозиции, как Дамаск, Хама, Хомс, Латакия и Алеппо — территории, называемые в США «полезной Сирией». Асаду удалось объединить то, что год назад было раздроблено, пишет газета.
Кроме того, успехи сирийской оппозиции в борьбе с «Исламским государством» (ИГ) оказались гораздо скромнее показателей Дамаска. На фоне внутренних противоречий поддерживаемые США группировки переругались между собой, и неспособны быть альтернативой режиму Асада, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание.
11 декабря Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме, где приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Он отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Путин тогда заявил, что если боевики «вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».
Самое значимое
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
ЕСПЧ вынес вердикт по делам карабахских беженцов: Армения и Азербайджан выплатят компенсации Так, по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб
Сотрудничество Америабанка с банком Golden State способствует развитию бизнеса (видео) В рамках меморандума о сотрудничества Америабанка и банка «Голден Стэйт» был обсужден ряд вопросов
ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8% Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди