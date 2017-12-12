СМИ: Администрация Трампа смирилась с президентством Асада до 2021 года

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа согласна с нахождением сирийского лидера Башара Асада у власти до 2021 года. Об этом изданию The New Yorker рассказали ряд источников в американских и европейских коридорах власти.

На смену официальной позиции Вашингтона повлияли успехи правительственных войск Сирии при поддержке России, Ирана и Хезболлы. В настоящее время Дамаск контролирует такие «драгоценные камни» оппозиции, как Дамаск, Хама, Хомс, Латакия и Алеппо — территории, называемые в США «полезной Сирией». Асаду удалось объединить то, что год назад было раздроблено, пишет газета.

Кроме того, успехи сирийской оппозиции в борьбе с «Исламским государством» (ИГ) оказались гораздо скромнее показателей Дамаска. На фоне внутренних противоречий поддерживаемые США группировки переругались между собой, и неспособны быть альтернативой режиму Асада, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание.

11 декабря Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме, где приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Он отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Путин тогда заявил, что если боевики «вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».