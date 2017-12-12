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Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года

Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
12 декабря 2017 - 14:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вошел в число лучших плеймейкеров 2017 года. Рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди.

На первом месте с 247 очками расположился капитан каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, второе место занял полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Германии Тони Кроос, а третье и четвертое места делят полузащитник «Реал Мадрида» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии Неймар.

Мхитарян в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «МЮ» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть голевых передач. 28-летний армянин был заявлен лишь на одну из предыдущих 7-и игр «Манчестер Юнайтед», в которой вышел на замену. В последнее время все чаще поговаривают о том, что Мхитарян не задержится в составе «МЮ».

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