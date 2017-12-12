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Сотрудничество Америабанка с банком Golden State способствует развитию бизнеса (видео)

Сотрудничество Америабанка с банком Golden State способствует развитию бизнеса
 12 декабря 2017 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - По инициативе Америабанка и банка «Голден Стэйт» (Golden State Bank) в американском штате Калифорния США состоялось встреча председателя совета Америабанка Андрея Мкртчяна и председателя совета банка «Голден Стэйт» Роберта Седракяна с предпринимателями Калифорнии. Во встрече принимал участие мэр Глендейла Вардан Карапетян.

В рамках меморандума о сотрудничества Америабанка и банка «Голден Стэйт» был обсужден ряд вопросов. Встреча была нацелена на сближение границ Армении и Калифорнии, расширение и стимулирование развития бизнеса, а также на повышение доступности к рынкам недвижимости.

Согласно меморандуму, те армянские компании и физические лица, которые желают получить банковские услуги, приобрести недвижимость или управлять бизнесом в штате Калифорния, имеют доверительного партнера в лице банка «Голден Стэйт», к которому могут обратиться при посредничестве Америабанка.

В то же время зарегистрированные в США компании и физлица-резиденты имеют возможность воспользоваться продуктами и услугами Америабанка через банк «Голден Стэйт».

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который, начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.

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