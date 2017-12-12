Сотрудничество Америабанка с банком Golden State способствует развитию бизнеса (видео)
12 декабря 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - По инициативе Америабанка и банка «Голден Стэйт» (Golden State Bank) в американском штате Калифорния США состоялось встреча председателя совета Америабанка Андрея Мкртчяна и председателя совета банка «Голден Стэйт» Роберта Седракяна с предпринимателями Калифорнии. Во встрече принимал участие мэр Глендейла Вардан Карапетян.
В рамках меморандума о сотрудничества Америабанка и банка «Голден Стэйт» был обсужден ряд вопросов. Встреча была нацелена на сближение границ Армении и Калифорнии, расширение и стимулирование развития бизнеса, а также на повышение доступности к рынкам недвижимости.
Согласно меморандуму, те армянские компании и физические лица, которые желают получить банковские услуги, приобрести недвижимость или управлять бизнесом в штате Калифорния, имеют доверительного партнера в лице банка «Голден Стэйт», к которому могут обратиться при посредничестве Америабанка.
В то же время зарегистрированные в США компании и физлица-резиденты имеют возможность воспользоваться продуктами и услугами Америабанка через банк «Голден Стэйт».
ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который, начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.
Самое значимое
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ЕСПЧ вынес вердикт по делам карабахских беженцов: Армения и Азербайджан выплатят компенсации Так, по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
СМИ: Администрация Трампа смирилась с президентством Асада до 2021 года На смену официальной позиции Вашингтона повлияли успехи правительственных войск Сирии при поддержке России, Ирана и Хезболлы