Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях

PanARMENIAN.Net - Из 4,6 млн трудоспособного населения Азербайджана лишь 32% имеют специальность, полученную в высших и средне-специальных учебных заведениях, а также колледжах. Каждый второй выпускник средний школы не считает нужным поступать в какое-либо учебное заведение для получения профессиональных навыков. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

По его словам, ни образование, ни профессиональные качества и опыт безработных и ищущих работу граждан не соответствуют требованиям современного рынка труда, что является одной из основных причин безработицы в стране, пишет Contact.az.

Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%.По статистике, азербайджанский безработный - это человек в возрасте от 30 до 49 лет, без высшего образования и знания языков. Есть и гендерный аспект проблемы: более половины безработных составляют женщины средних лет.

По данным Migration Policy Institute, сегодня 1,147 млн выходцев из Азербайджана проживают в других странах. Но официальная статистика утверждает, что из страны уезжают меньше людей: 1700 человек в 2016 году против въехавших 3200 человек для постоянного проживания.

По данным федеральной службы государственной статистики России, последнее десятилетие количество въехавших в Россию из Азербайджана ежегодно превышает число выехавших из России в Азербайджан по меньшей мере на 10 тысяч человек.

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