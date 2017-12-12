ЕСПЧ вынес вердикт по делам карабахских беженцов: Армения и Азербайджан выплатят компенсации

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в состав которого входят 17 судей, 12 декабря обнародовал вердикты по делам перемещенных во время карабахского конфликта лиц – «Саркисян против Азербайджана» и «Чирагов и другие против Армении».

Так, по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 30.000 евро в качестве судебных затрат.

Дело «Саркисян против Азербайджана» касается армянского беженца, который вынужден был оставить свою собственность в Шаумянском районе (Азербайджан) во время карабахского конфликта 1992 года и которому всегда отказывали в праве вернуться в родное село и воспользоваться правом распоряжения своим имуществом.

По делу «Чирагов и другие против Армении» ЕСПЧ вынес вердикт, согласно которому, Армения в течение трех месяцев должна выплатить каждому из 6 истцов по 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 28.642 фунта стерлингов в качестве судебных затрат.

Дело «Чирагов и другие против Армении» касается 6 азербайджанских беженцев, которые ранее проживали в Лачинском районе. Они заявили, что лишены возможности проживания в своих домах, которые покинули в 1992 году вследствие карабахского конфликта.

В заключение суд подчеркнул ответственность Армении и Азербайджана в вопросе решения карабахского конфликта.

Вердикты ЕСПЧ по двум этим делам были обнародованы еще 16 июня 2015 года, однако на тот момент еще не были вынесены решения о размерах компенсаций.