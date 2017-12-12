ЕСПЧ вынес вердикт по делам карабахских беженцов: Армения и Азербайджан выплатят компенсации
12 декабря 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в состав которого входят 17 судей, 12 декабря обнародовал вердикты по делам перемещенных во время карабахского конфликта лиц – «Саркисян против Азербайджана» и «Чирагов и другие против Армении».
Так, по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 30.000 евро в качестве судебных затрат.
Дело «Саркисян против Азербайджана» касается армянского беженца, который вынужден был оставить свою собственность в Шаумянском районе (Азербайджан) во время карабахского конфликта 1992 года и которому всегда отказывали в праве вернуться в родное село и воспользоваться правом распоряжения своим имуществом.
По делу «Чирагов и другие против Армении» ЕСПЧ вынес вердикт, согласно которому, Армения в течение трех месяцев должна выплатить каждому из 6 истцов по 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 28.642 фунта стерлингов в качестве судебных затрат.
Дело «Чирагов и другие против Армении» касается 6 азербайджанских беженцев, которые ранее проживали в Лачинском районе. Они заявили, что лишены возможности проживания в своих домах, которые покинули в 1992 году вследствие карабахского конфликта.
В заключение суд подчеркнул ответственность Армении и Азербайджана в вопросе решения карабахского конфликта.
Вердикты ЕСПЧ по двум этим делам были обнародованы еще 16 июня 2015 года, однако на тот момент еще не были вынесены решения о размерах компенсаций.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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