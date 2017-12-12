Солист ереванской оперы номинирован на премию Королевского театра Лондона

PanARMENIAN.Net - Солист Армянского национального академического театра оперы и балета им А. Спендиаряна Липарит Аветисян номинирован на премию Королевского академического театра Великобритании. Об этом сообщает официальная страница Армянского национального академического театра оперы и балета в Facebook.

Армянский тенор Аветисян был представлен в номинации «Прорыв года - 2018» Британским оперным театром за роль Неморино в спектакле «Любовный напиток».

В рамках премии WhatsOnStage Awards зрители голосуют за художественные произведения и выступления. Голосование продлится до полуночи 29 декабря. Результаты будут объявлены 2 января 2018 года, а победители премии получат награды на церемонии в Театре принца Уэльского 25 февраля 2018 года.