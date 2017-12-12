СМИ: Мхитарян и Моуринью обсудили будущее армянина в МЮ на экстренной встрече

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел экстренную встречу с полузащитником клуба и сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

На встрече тренер и 28-летний армянский игрок обсудили будущее Мхитаряна в английском клубе, пишетTransferMarketWeb.

Ранее сообщалось, что Мхитарян намерен поговорить с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо о своем будущем в английском клубе. Футболист со своими советниками планировал побеседовать с тренером «красных дьяволов» и выяснить, есть ли у будущее в составе «МЮ».

В последнее время все чаще поговаривают о том, что Мхитарян не задержится в составе «МЮ». Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересована «Боруссия», откуда игрок в 2016 году перешел в английский клуб, позже появились слухе о возможном переходе Мхитаряна в «Интер».

Мхитарян в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «МЮ» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть голевых передач. 28-летний армянин был заявлен лишь на одну из предыдущих 7-и игр «Манчестер Юнайтед», в которой вышел на замену.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений: «Я недоволен последними выступлениями Генриха. Притом я говорю не об одном-двух матчах, а о трех, четырех или пяти. Он очень здорово начал сезон, но после постепенно исчезал. Другие работали, чтобы получить шанс появиться на поле, и воспользовались им. Все просто».