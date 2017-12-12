Опубликован список лучших киносценариев года, так и не запущенных в производство

PanARMENIAN.Net - Портал The Black List опубликовал список лучших «черных» киносценариев, которые ни одна из студий по разным причинам так и не запустила в производство. В 2017 году в список вошли 76 работ.

Рейтинг создавался на основе мнения 275 сотрудников киноиндустрии США, которые голосовали за понравившиеся сценарии. Лидером стал проект фильма «Разруха» о бывшем офицере-нацисте, который разыскивает и убивает бывших сослуживцев на просторах послевоенной Германии, чтобы искупить свои грехи. Сценарий получил 68 голосов, пишет Lenta.ru.

На втором месте с 42 голосами — работа «Дайте ей сказать», основанная на реальной истории американского сенатора Венди Дэвис. В 2013 году демократ сорвала принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе, выступив с речью, которая продлилась почти 11 часов. Третья строчка досталась сценарию «Дружище», посвященному откровенной беседе таксиста и пассажира во время поездки. Проект получил 40 голосов.

Среди других сценариев, попавших в рейтинг — работа «Включить» об отношениях женщины-редактора и секс-андроида, проект ленты «Биос», в котором мужчина в постапокалиптическом мире строит робота, чтобы тот ухаживал за его собакой, а также сценарий «Взлом», в котором русские хакеры меняют ход выборов президента США.

Сценарии, которые попадают в рейтинг The Black List, часто привлекают к себе внимание крупных студий, оказываются запущенными в производство и получают большую популярность у аудитории. В числе таких картин — «Одержимость», «Король говорит!», «Семь жизней», «Миллионер из трущоб», «В центре внимания» и «Афера по-американски».