Армянский велосипедист примет участие в международном турнире в Португалии

PanARMENIAN.Net - Ведущий велосипедист Армении Эдгар Степанян 15-16 декабря в Португалии примет участие в очередном рейтинговом турнире. Степанян выступит в дисциплине скрэтч.

Личный тренер велосипедиста Армен Гезалян сказал, что заявка представлена также в гонке на 4 км с преследованием. Однако уже на месте, исходя из графика, станет ясно, участвовать или нет.

«Верно, уже конец сезона, но Эдгар находится в хорошей спортивной форме. Важно то, что он очень хорошо настроен, как всегда, по-боевому. Он попытается набрать важные очки», - сказал Гезалян, передает пресс-служба НОКА.

Армянский велосипедист борется за право участия в предстоящем в Нидерландах чемпионате мира в 2018 году. В первенстве мира смогут участвовать 24 лучших велосипедиста. Эдгар Степанян находится в рейтинговой таблице на 21-м месте.