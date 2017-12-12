Армянский велосипедист примет участие в международном турнире в Португалии
12 декабря 2017 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущий велосипедист Армении Эдгар Степанян 15-16 декабря в Португалии примет участие в очередном рейтинговом турнире. Степанян выступит в дисциплине скрэтч.
Личный тренер велосипедиста Армен Гезалян сказал, что заявка представлена также в гонке на 4 км с преследованием. Однако уже на месте, исходя из графика, станет ясно, участвовать или нет.
«Верно, уже конец сезона, но Эдгар находится в хорошей спортивной форме. Важно то, что он очень хорошо настроен, как всегда, по-боевому. Он попытается набрать важные очки», - сказал Гезалян, передает пресс-служба НОКА.
Армянский велосипедист борется за право участия в предстоящем в Нидерландах чемпионате мира в 2018 году. В первенстве мира смогут участвовать 24 лучших велосипедиста. Эдгар Степанян находится в рейтинговой таблице на 21-м месте.
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Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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