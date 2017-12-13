Конгресс США не возобновил экономические санкции против Ирана
13 декабря 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Конгресс США не стал возобновлять экономические санкции против Тегерана, которые были отменены в период правления Барака Обамы.
В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе, и дал Конгрессу 60 дней на принятие решения о возобновлении санкций.12 декабря эти 60 дней истекли, а американский парламент так и не принял никакого решения, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
Подтверждение факта выполнения договора президентом США не является частью соглашения по Ирану и основано лишь на внутреннем американском законе, обязывающем президента регулярно отчитываться перед Конгрессом о ходе выполнения атомной сделки. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент не располагает данными о том, что Иран не соблюдает этот договор.
В то же время, по словам главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, Трамп не рекомендовал Конгрессу возобновлять санкции, поскольку на самом деле не хотел подвергать угрозе договор по атомной программе. Вместо этого Трамп, по словам Тиллерсона, выбирает другие методы давления на Иран.
В то же время Трамп неоднократно критиковал договор по иранской атомной программе, называя его «одной их худших и наиболее односторонних трансакций, совершенных когда-либо Соединенными Штатами». Он считает, что, по условиям сделки, мировому сообществу позволены лишь «слабые инспекции» действий Ирана. «В чем смысл договора, который в лучшем случае лишь откладывает обретение Ираном ядерных сил, причем к тому же - лишь на короткий срок?» - заявил американский президент в октябре.
Иран и шестерка международных посредников - США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - достигли соглашения по ядерной программе исламской республики в июле 2015 года. Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
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