Австралийские зеленые признали Нагорный Карабах
13 декабря 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Австралийская партия зеленых включила признание права армян Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) на самоопределение в свою программу политической платформы после встречи с представителями Армянского национального комитета Австралии. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.
Австралийские зеленые, которые также подтвердили признание Геноцида армян, стали одной из первых неармянских политических партий в мире, которые выступили с «принципиальной позицией» по Арцаху.
Позиция Австралийских зеленых также включает призыв «к правительству Содружества официально признать независимость Республики Арцах и укрепить отношения Австралии с НКР и его гражданами».
Представители Армянского национального комитета Австралии поблагодарили партию за признание права на самоопределения народа Арцаха.
В 2007 году, на общенациональных выборах в Сенат Австралии, Зелёные получили более одного миллиона голосов. На выборах 2010 года они получили около полутора миллиона голосов: 13,1 % на выборах в Сенат и 11,8 % — в Палату представителей.
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