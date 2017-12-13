Бывший исполнительный директор Facebook призвал всех меньше пользоваться соцсетью
13 декабря 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший исполнительный директор Facebook Чамат Паихапитья, отвечавший за рост количества пользователей, извинился за то, что работал в компании, которая «наносит огромный вред обществу». В ходе своего выступления в Стэнфордской высшей школе бизнеса он признался, что испытывает чувство вины за то, что помогал развитию соцсети.
«Я думаю, что мы создали инструменты, которые разрывают саму социальную структуру общества. Это по-настоящему глобальная проблема: все эти короткие сеансы обратной связи рушат принципы того, как люди должны взаимодействовать. Все это получилось непреднамеренно. Вы этого не осознаете, но вы запрограммированы. Представьте, что плохие ребята имеют возможность манипулировать огромным количеством людей. Это очень плохое положение вещей», — отметил Паихапитья, пишет Bird in Flight.
Он также посоветовал всем минимизировать использование Facebook, добавив, что запрещает пользоваться «этим дерьмом» даже своим детям.
«Вам нужно решить, насколько вы интеллектуально независимы», — заявил он.
Интересно, что Паихапитья — не первый экс-сотрудник Facebook, делающий подобные заявления. Критику в адрес соцсети ранее высказывали ее сооснователь Шон Паркер и бывший менеджер по продуктам Антонио Гарсия-Мартинез, обвинивший руководство Facebook во лжи.
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