Глава МИД РА: Весну 2018 года встретим без армяно-турецких протоколов
13 декабря 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения встретит весну 2018 года без армяно-турецких протоколов. Об этом заявил глава МИД РА Эдвард Налбандян, выступая в министерстве иностранных дел Греции.
«Как известно, процесс нормализации отношений с Турцией стартовал по инициативе президента Армении Сержа Саргсяна, который привел к подписанию Цюрихских протоколов в 2009 году. Тем не менее, эти документы до сих пор не ратифицированы, поскольку Турция выдвинула беспочвенные предусловия, которые противоречат букве и духу протоколов. Данные протоколы не могут вечно оставаться в заложниках, и по этой причине президент Армении заявил в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН о том, что Армения объявит их ничтожными, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов», - заявил Налабандян.
Он также отметил, что по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ достигнута договоренность во второй половине января организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана
«Как всегда, армянская сторона идет на подобные встречи с конструктивным настроем», – сказал Налбандян.
«Если официальный Баку будет следовать призывам сопредседателей по строгому соблюдению режима прекращения огня, выполнит достигнутые ранее договоренности, подтвердит приверженность к предложенным сопредседателями принципам по урегулированию конфликта и будет конструктивно участвовать в переговорном процессе, то это наладит путь для продвижения мирного процесса и изменению статус-кво», – отметил глава МИД РА.
Самое значимое
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Ученые выяснили пользу голодания Для 40 участвовавших в исследовании мышей был разработан режим питания, в рамках которого грызуны ничего не ели каждый второй день эксперимента
Песня Эминема признана самым «бессмертным» треком из вышедших в период 1950-2005 гг Второе место в рейтинге заняла песня The Killers - Mr. Brightside, которую прослушали 54.367.533 раз, третье знаменитая песня Numb рок-группы Linkin Park
Первый смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев будет представлен в 2018 году По словам производителя, Clear ID быстрее альтернативных методов биометрической аутентификации пользователей, таких как 3D-распознавание лица
В эстафете олимпийского огня впервые принял участие робот (видео) Факел ему передал профессор Деннис Хонг, основоположник Лаборатории робототехники и механики Калифорнийского университета Лос-Анджелеса