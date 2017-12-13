Глава МИД РА: Весну 2018 года встретим без армяно-турецких протоколов

PanARMENIAN.Net - Армения встретит весну 2018 года без армяно-турецких протоколов. Об этом заявил глава МИД РА Эдвард Налбандян, выступая в министерстве иностранных дел Греции.

«Как известно, процесс нормализации отношений с Турцией стартовал по инициативе президента Армении Сержа Саргсяна, который привел к подписанию Цюрихских протоколов в 2009 году. Тем не менее, эти документы до сих пор не ратифицированы, поскольку Турция выдвинула беспочвенные предусловия, которые противоречат букве и духу протоколов. Данные протоколы не могут вечно оставаться в заложниках, и по этой причине президент Армении заявил в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН о том, что Армения объявит их ничтожными, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов», - заявил Налабандян.

Он также отметил, что по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ достигнута договоренность во второй половине января организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

«Как всегда, армянская сторона идет на подобные встречи с конструктивным настроем», – сказал Налбандян.

«Если официальный Баку будет следовать призывам сопредседателей по строгому соблюдению режима прекращения огня, выполнит достигнутые ранее договоренности, подтвердит приверженность к предложенным сопредседателями принципам по урегулированию конфликта и будет конструктивно участвовать в переговорном процессе, то это наладит путь для продвижения мирного процесса и изменению статус-кво», – отметил глава МИД РА.