Армяно-иранский фильм «Ева» вошел в лонг-лист претендентов на «Оскар» от РА
13 декабря 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армяно-иранский фильм «Ева» режиссера Анаит Абад выдвинут от Армении на «Оскар-2018» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм уже вошел в лонг-лист премии.
Фильм «Ева» на армянском языке является совместной продукцией Армении и Ирана, его показ с 24 сентября стартовал в ереванских кинотеатрах.
Фильм представляет историю быта одной карабахской деревни, жители которой противостоят различным испытаниям и в послевоенный период продолжают борьбу за право на существование. Фильм представляет собирательный образ жителей Армении и Арцаха, описывает армянские этнические традиции, охватывая общечеловеческие ценности.
Сюжетная линия повествует о сложной жизни молодой женщины-врача, об ответственности за собственные поступки и утверждает, что извечная мудрость и загадка бессмертия древней нации и всего человечества заключается в принципе взаимопомощи в минуту опасности.
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Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
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