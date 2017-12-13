Армянские фигуристы выступили на турнире в Загребе

PanARMENIAN.Net - В столице Хорватии Загребе состоялся турнир по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb, входящий в официальный календарь международной федерации (ISU).

В соревновании танцевальных пар Армению представил дуэт Тина Карапетян - Симон Пру-Сенекал.

По сумме короткой и произвольной программ армянские фигуристы набрали 127.78 очков (49.42+78.36) и заняли 15-е место среди 19 танцевальных пар. Победителями турнира стали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186.66 очков), сообщает пресс-служба НОКА.

Ранее президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян сообщила, что у Тины и Симона появился шанс поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан. Израильская танцевальная пара, завоевавшая олимпийский рейтинг, до сих пор так и не подала заявку на участие