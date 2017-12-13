Армянские фигуристы выступили на турнире в Загребе
13 декабря 2017 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Хорватии Загребе состоялся турнир по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb, входящий в официальный календарь международной федерации (ISU).
В соревновании танцевальных пар Армению представил дуэт Тина Карапетян - Симон Пру-Сенекал.
По сумме короткой и произвольной программ армянские фигуристы набрали 127.78 очков (49.42+78.36) и заняли 15-е место среди 19 танцевальных пар. Победителями турнира стали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186.66 очков), сообщает пресс-служба НОКА.
Ранее президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян сообщила, что у Тины и Симона появился шанс поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан. Израильская танцевальная пара, завоевавшая олимпийский рейтинг, до сих пор так и не подала заявку на участие
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Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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