Первый смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев будет представлен в 2018 году
13 декабря 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Synaptics объявила о начале массового производства оптических сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500.
Такие сенсоры разработаны для безрамочных смартфонов с дисплеем во всю переднюю панель, интегрированы с экраном и активируются при необходимости.
По словам производителя, Clear ID быстрее альтернативных методов биометрической аутентификации пользователей, таких как 3D-распознавание лица, обеспечивают высокую надежность благодаря технологии SentryPoint. Они позволят проводить аутентификацию пользователя, буквально, одним прикосновением к сенсорному экрану смартфона, пишет Ferra.ru.
Как обещает Synaptics, первый смартфон потребительского уровня с таким экранным сканером продемонстрируют вживую на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Ученые выяснили пользу голодания Для 40 участвовавших в исследовании мышей был разработан режим питания, в рамках которого грызуны ничего не ели каждый второй день эксперимента
Песня Эминема признана самым «бессмертным» треком из вышедших в период 1950-2005 гг Второе место в рейтинге заняла песня The Killers - Mr. Brightside, которую прослушали 54.367.533 раз, третье знаменитая песня Numb рок-группы Linkin Park
Армянские фигуристы выступили на турнире в Загребе По сумме короткой и произвольной программ армянские фигуристы набрали 127.78 очков (49.42+78.36) и заняли 15-е место среди 19 танцевальных пар
В Азербайджане 400 военных, проституток и пастухов обвинили в сговоре в пользу Армении По словам военнослужащего, около 400 азербайджанских солдат и гражданских лиц тогда были допрошены или арестованы за то, что они якобы вступили в cговор с армянскими разведслужбами