Российские пограничники запретили ремонт участка дороги Армения-Иран

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении не смогло получить разрешения у российских пограничников в РА на ремонт 40-метровой части межгосударственной трассы Ереван-Горис-Мегри-Иран.

В соответствии с обоснованием проекта решения о прекращении договора купли-продажи, заключенного между государством и частной компанией, включенным в повестку дня правительства РА 14 декабря,эта часть дороги, граничащая с Ираном на реке Аракс, с другими прибрежными участками контролируется пограничным отрядом РФ N2393, который не дал согласие на ведение дорожно-строительных работ на данном участке.

Договор был подписан между Государственным комитетом по водному хозяйству Министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения и обществом с ограниченной ответственностью «Мегри ДСЭУ» в 2017 году.