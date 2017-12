Песня Эминема признана самым «бессмертным» треком из вышедших в период 1950-2005 гг

PanARMENIAN.Net - Песня американского репера Эминема Lose Yourself, вышедшая в 2002 году, признана самой популярной песней из вышедших в период с 1950-2005 годы. Издание The Pudding составило рейтинг популярности треков, выходивших за полвека.

Еще недавно оценить долговременную популярность песен, появившихся в эпоху аналоговых носителей, было сложно — цифры Billboard не давали представления об успехе композиции на большом отрезке времени. Они являлись индикатором успеха только на момент ее выхода. Сопоставив данные Spotify с чартом Billboard, издание составило список самых проигрываемых песен, вышедших в период с 1950—2005.

Так, трек Эминема проигрывали 59.039.765 раз. Второе место в рейтинге заняла песня TheKillers - Mr. Brightside, которую прослушали 54.367.533 раз, третье знаменитая песня Numb рок-группыLinkin Park (52.969.898 раз).

В топ-10 популярных треков всех времен вошли также Don't Stop Believin' отJourney, Smells Like Teen Spirit группыNirvana, 1991, еще один хит Linkin Park - In The End, песня Hey Ya! от OutKast, знаменитая песня Billie Jean Майкла Джексона, Seven Nation Army группы The White Stripes и трек Fix You от Coldplay.

Вывод исследования таков, что огромный успех песни при релизе не всегда означает, что через 20 лет про нее будут помнить. Например, песню Baby got back, у которой были лучшие рейтинги в 1991 г., новое поколение не слушает (только аудитория 25+). В итоге она не попала даже в сотню. А трек Smells like teen Spirit сейчас самый проигрываемый из 90-х, хотя по состоянию на тот же 1991 г., когда он появился, в годовом рейтинге Billboard не поднялся выше 41 места.