Ученые выяснили пользу голодания
13 декабря 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа исследователей из Национального института проблем старения в США выяснила, что у млекопитающих при голодании улучшаются когнитивные способности.
Для 40 участвовавших в исследовании мышей был разработан режим питания, в рамках которого грызуны ничего не ели каждый второй день эксперимента. Такая диета способствовала тому, что животные стали более внимательны к окружающей обстановке, проявляя бдительность. У них также повысилась активность в тех участках мозга, что участвуют в формировании памяти и обучении, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.
Было установлено, что в организме грызунов на 50 процентов повысилась концентрация нейротрофического фактора мозга (BDNF). Этот белок стимулирует развитие нейронов и увеличивает численность синапсов (связей между нервными клетками).
По словам ученых, когда организм не питается в течение 10-14 часов, он начинает сжигать запасы жира, сначала преобразовывая их в кетоны. Последние непосредственно влияют на нервные клетки, заставляя их продуцировать BDNF.
Исследователи полагают, что голодание будет полезно и для людей.
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