В Армении окончательно принят законопроект о семейном насилии
13 декабря 2017 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект закона РА «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье».
«За» проголосовали 75 депутатов, «против» - 12, 8 - воздержались.
Проект закона предполагает защиту от пяти видов семейного насилия: физического, сексуального, психологического, экономического, а также пренебрежения.
Законопроект предлагает психологическую и правовую поддержку (а при необходимости – убежища) членам семьи, страдающим от побоев или издевательств. Предлагаются и способы примирения агрессора и его жертв (мужа и жены, либо родителя и детей).
19 октября Общественный совет вынес на обсуждение законопроект «О предупреждении семейного насилия и защите жертв», который вызвал бурные общественные обсуждения. Законопроект о семейном насилии, переданный на рассмотрение парламента, был доработан после общественных слушаний. В результате, нынешний вариант законопроекта в некоторой степени отличается от представленного общественности ранее.
Самое значимое
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Partner news
Последние новости
Общая стоимость криптовалют перевалила за $500 млрд При этом учитывалась стоимость более 1300 криптовалют, обладающих совокупной ценностью в 506 миллиардов долларов
Исламские страны прoвозгласили Восточный Иерусалим столицей Палестины Саммит ОИС был созван президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выработать совместный ответ на это спорное решение главы Белого дома Дональда Трампа
В Instagram появилась возможность подписываться на хэштеги Теперь пользователи смогут подписаться на определенный хэштеги и следить за постами на данную тематику
СМИ: Участвовавшие в Майдане грузины-наемники скрываются в Армении Как заявил украинский адвокат Александр Горошинский, наемникам обещали заплатить за работу по 5000 долларов