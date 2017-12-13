В Армении окончательно принят законопроект о семейном насилии

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект закона РА «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье».

«За» проголосовали 75 депутатов, «против» - 12, 8 - воздержались.

Проект закона предполагает защиту от пяти видов семейного насилия: физического, сексуального, психологического, экономического, а также пренебрежения.

Законопроект предлагает психологическую и правовую поддержку (а при необходимости – убежища) членам семьи, страдающим от побоев или издевательств. Предлагаются и способы примирения агрессора и его жертв (мужа и жены, либо родителя и детей).

19 октября Общественный совет вынес на обсуждение законопроект «О предупреждении семейного насилия и защите жертв», который вызвал бурные общественные обсуждения. Законопроект о семейном насилии, переданный на рассмотрение парламента, был доработан после общественных слушаний. В результате, нынешний вариант законопроекта в некоторой степени отличается от представленного общественности ранее.