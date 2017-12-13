СМИ: Участвовавшие в Майдане грузины-наемники скрываются в Армении

PanARMENIAN.Net - Двое граждан Грузии, называющих себя свидетелями работы наемных снайперов во время массовых беспорядков зимой 2014 года на майдане Незалежности в Киеве, сейчас скрываются в Армении.

Как заявил украинский адвокат Александр Горошинский, наемникам обещали заплатить за работу по 5000 долларов, пишет РИА Новости.

Ранее Горошинский, являющийся адвокатом бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут», которого судят на Украине за гибель людей на Майдане, заявил, что двое граждан Грузии готовы дать показания в суде о работе снайперов на площади Независимости. По данным адвоката, грузины опасаются за свою безопасность и согласны дать показания в режиме видеоконференции с территории Армении, где они сейчас проживают.

Как сообщил Горошинский, граждане Грузии в беседе с украинскими адвокатами заявили, что входили в группу из 50 человек, которые были привезены на Украину для стрельбы на Майдане в 2014 году. При этом они утверждают, что сами не вели огонь по людям.

«Каждая группа, которая делилась по 10 человек, была размещена в разных точках, имела разные задачи. То есть применять оружие в разный период времени по приказу их командиров или руководителей групп. Кроме этого, свидетели сообщают, что за выполнение задач им обещали денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за работу», — заявил Горошинский.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.