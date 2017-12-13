В Instagram появилась возможность подписываться на хэштеги
13 декабря 2017 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.
Теперь пользователи смогут подписаться на определенный хэштег и следить за постами на данную тематику.
Подписаться на хэштег можно также, как и на другого пользователя. Найдя нужный хэштег через поиск или в чужих записях, можно открыть его страницу и нажать на кнопку «подписаться», пишет Ferra.ru.
После этого в ленте пользователя начнут отображаться самые популярные публикации на эту тему, а в панели Историй — соотвествующие новые Истории этим хэштегом.
Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отдельное приложение для обмена сообщениями под названием Direct. Тестирование Direct — это первый шаг к выделению соответствующей функции из основного сервиса Instagram в отдельное самостоятельное приложение.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Общая стоимость криптовалют перевалила за $500 млрд При этом учитывалась стоимость более 1300 криптовалют, обладающих совокупной ценностью в 506 миллиардов долларов
Исламские страны прoвозгласили Восточный Иерусалим столицей Палестины Саммит ОИС был созван президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выработать совместный ответ на это спорное решение главы Белого дома Дональда Трампа
СМИ: Участвовавшие в Майдане грузины-наемники скрываются в Армении Как заявил украинский адвокат Александр Горошинский, наемникам обещали заплатить за работу по 5000 долларов
В Армении окончательно принят законопроект о семейном насилии Проект закона предполагает защиту от пяти видов семейного насилия: физического, сексуального, психологического, экономического, а также пренебрежения