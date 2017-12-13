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В Instagram появилась возможность подписываться на хэштеги

В Instagram появилась возможность подписываться на хэштеги
13 декабря 2017 - 18:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

Теперь пользователи смогут подписаться на определенный хэштег и следить за постами на данную тематику.

Подписаться на хэштег можно также, как и на другого пользователя. Найдя нужный хэштег через поиск или в чужих записях, можно открыть его страницу и нажать на кнопку «подписаться», пишет Ferra.ru.

После этого в ленте пользователя начнут отображаться самые популярные публикации на эту тему, а в панели Историй — соотвествующие новые Истории этим хэштегом.

Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отдельное приложение для обмена сообщениями под названием Direct. Тестирование Direct — это первый шаг к выделению соответствующей функции из основного сервиса Instagram в отдельное самостоятельное приложение.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Instagram научился подписываться на хэштеги
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