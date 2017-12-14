Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
14 декабря 2017 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом свидетельствуют данные поисковика Google, который опубликовал результаты наиболее часто запрашиваемых из ОАЭ туристических направлений в 2017 году.
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу, пишет The National.
Таким образом, Армения заняла в списке 8-е место.
По данным издания, в 2017 году был зарегистрирован рост популярности турпакетов в несколько стран Южного Кавказа, что позволило туристам оз ОАЭ посетить, например, сразу и Армению и Грузию в рамках одного тура.
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