Исламские страны прoвозгласили Восточный Иерусалим столицей Палестины
13 декабря 2017 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Участники внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Стамбуле 13 декабря, признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
Проект резолюции саммита провозглашает «Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства и призывает все страны признать государство Палестину с Восточным Иерусалимом в качестве его оккупированной столицы». В документе также отмечено, что лидеры мусульманских стран рассматривают решение Вашингтона в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля как знак того, что США прекращают играть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, пишет Deutsche Welle.
Саммит ОИС был созван президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выработать совместный ответ на это спорное решение главы Белого дома Дональда Трампа. Выступая на открытии встречи, Эрдоган обвинил американского президента в разжигании конфликта на Ближнем Востоке и призвал другие страны признать Иерусалим столицей Палестины.
В начале декабря Трамп объявил, что США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива. Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновения демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
В Instagram появилась возможность подписываться на хэштеги Теперь пользователи смогут подписаться на определенный хэштеги и следить за постами на данную тематику
СМИ: Участвовавшие в Майдане грузины-наемники скрываются в Армении Как заявил украинский адвокат Александр Горошинский, наемникам обещали заплатить за работу по 5000 долларов
В Армении окончательно принят законопроект о семейном насилии Проект закона предполагает защиту от пяти видов семейного насилия: физического, сексуального, психологического, экономического, а также пренебрежения
Песня Эминема признана самым «бессмертным» треком из вышедших в период 1950-2005 гг Второе место в рейтинге заняла песня The Killers - Mr. Brightside, которую прослушали 54.367.533 раз, третье знаменитая песня Numb рок-группы Linkin Park