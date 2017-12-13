Исламские страны прoвозгласили Восточный Иерусалим столицей Палестины

PanARMENIAN.Net - Участники внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Стамбуле 13 декабря, признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Проект резолюции саммита провозглашает «Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства и призывает все страны признать государство Палестину с Восточным Иерусалимом в качестве его оккупированной столицы». В документе также отмечено, что лидеры мусульманских стран рассматривают решение Вашингтона в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля как знак того, что США прекращают играть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, пишет Deutsche Welle.

Саммит ОИС был созван президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выработать совместный ответ на это спорное решение главы Белого дома Дональда Трампа. Выступая на открытии встречи, Эрдоган обвинил американского президента в разжигании конфликта на Ближнем Востоке и призвал другие страны признать Иерусалим столицей Палестины.

В начале декабря Трамп объявил, что США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива. Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновения демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.