Саакашвили хочет стать мэром Одессы, а не президентом Украины
14 декабря 2017 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского «24 канала» заявил о желании стать мэром Одессы.
«Я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — сказал он.
При этом он указал, что готов отправиться в Одессу в том случае, если станет хорошим премьер-министром и после того, как завершит деятельность на этом посту. Политик заявил о наличии у его команды плана, согласно которому Украину можно реформировать за 70 дней, а государственный аппарат сократить на две трети, пишет Lenta.ru.
При этом он вновь заявил об отсутствии президентских амбиций. «Я не могу быть президентом по определению. И я не могу долгосрочно быть в украинской политике по определению, потому что я не хочу опять влазить в эту рутину. Мне нужны большие прорывы к лучшему. Потом я бы остался на Украине как обычный гражданин», — рассказал Саакашвили.
12 декабря Саакашвили рассказал о желании возглавить правительство Украины. «Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.
Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го.
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