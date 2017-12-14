Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал после матча с «Борнмутом», почему в последних поединках манкунианцев на поле не появляется армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян.

Мхитарян в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «МЮ» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть голевых передач. 28-летний армянин был заявлен лишь на одну из предыдущих 8-и игр «Манчестер Юнайтед», в которой вышел на замену.

«На скамейке запасных есть место только для шести человек, и я стараюсь соблюдать баланс для разных ситуаций, которые могут сложиться во время игры. В последнем матче у меня в заявке было два защитника, которые могут сыграть на разных позициях, был фланговый игрок Янг, был полузащитник Эррера, нападающий Ибрагимович, а также Рэшфорд - второй форвард и вингер.

В основном составе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если бы вышел Мхитарян, то кому-то из этой тройки места в составе не нашлось бы. Думаю, на данный момент именно они заслуживают выходить на поле»,- заявил Моуринью, пишет официальный сайт клуба.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений: «Я недоволен последними выступлениями Генриха. Притом я говорю не об одном-двух матчах, а о трех, четырех или пяти. Он очень здорово начал сезон, но после постепенно исчезал. Другие работали, чтобы получить шанс появиться на поле, и воспользовались им. Все просто».