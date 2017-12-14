«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
14 декабря 2017 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра престолов», уже прочитала сценарий заключительного сезона. Она рассказала о реакции актерского состава на концовку сериала.
«Когда все актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было одновременно горько и трогательно. А еще — очень тяжело», — отметила Тернер. По ее словам, на последней части сценария они вслух прочитали фразу «конец «Игры престолов» и почти все разрыдались, а после принялись аплодировать шоураннерам сериала, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
«Каждый раз, когда мы получаем сценарии, возникает неопределенность: «Умру ли я в этом сезоне?» То, что я продержалась уже столько времени, мне кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет — кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка. И оригинальный сюжет выглядит, как еще одна теория», — подчеркнула актриса.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Санса Старк в исполнении Тернер — старшая дочь лорда Неда Старка и одна из главных героинь саги. Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров. Финальная часть фэнтезийной саги выйдет в начале 2019 года, однако точная дата премьеры не раскрывается.
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