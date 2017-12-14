Член РПА: «Не может быть так, чтобы Серж Саргсян не стал премьером Армении»

PanARMENIAN.Net - Правящая Республиканская партия Армении видит президента РА Сержа Саргсяна на посту премьер-министра после 2018 года, несмотря на то, что в партии пока не обсуждали кандидатуру на пост премьера. Об этом заявил бывший председатель Национального собрания, член РПА Галуст Саакян.

По его словам, не может быть так, чтобы Саргсян не стал премьером Армении.

«Думаю, сейчас уже все члены партии в основном определились с выбором, и не думаю, что если спросить кого-то из них, не получите того же ответа», - отметил он, пишет Aysor.am.

«Премьером должен быть человек, который играл ключевую роль в истории создания Третьей республики, принимал участие в освободительной войне за Нагорный Карабах. Этим деятелем является Серж Саргсян», - сказал Саакян.

В апреле 2018 года истекает второй президентский срок Сержа Саргсяна, после чего реальные рычаги управления страной переходят премьер-министру, в соответствии с новой конституцией.