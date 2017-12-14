Samsung выпустит смартфон с единым двусторонним экраном
14 декабря 2017 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung выпустит свой первый складной смартфон уже в 2018 году. Смартфон будет доступен в ограниченных количествах, но, тем не менее, это будет первым шагом к массовому производству.
Южнокорейская компания подала не менее полудюжины патентов, которые содержат самые разные схемы того, как может выглядеть ее будущий уникальный продукт. Последний из них появился только что и может дать представление о том, каким Samsung видит свой так называемый «гибкий смартфон», пишет Hi-tech.
Новая концепция выглядит немного изящнее, чем предыдущие изображения, вероятно, из-за того, что дисплей здесь изящно огибает одну из сторон смартфона. Таким образом, Galaxy X может быть похож на смартфон с двумя дисплеями, меньший из которых используется для отображения ярлыков приложений, уведомлений и другой соответствующей информации.
Однако в данном случае «вторичный экран» намного больше и, вероятно, может использоваться не только для ярлыков и уведомлений.
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