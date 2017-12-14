Disney за $52 млрд купила студию 21st Century Fox
14 декабря 2017 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская компания Walt Disney приобрела активы студии 21st Century Fox Руперта Мердока за более чем 52 млрд долларов.
Disney получит кино- и телестудию 20th Century Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также контрольный пакет акций Hulu. 21st Century Fox оставит за собой права на сеть вещания Fox, Fox Sports и бренды Fox News и Fox Business, пишет «Афиша» со ссылкой на The Verge.
Из-за сделки генеральный директор Disney Роберт Айгер, который должен был в 2019 году покинуть пост генерального директора компании, останется на своей должности до 2021 года.
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