Президент Армении: В будущем будут исключены не только диверсии, но и иные действия противника

PanARMENIAN.Net - Минимализация диверсий в зоне карабахского конфликта связана с техническими решениями, которые были внедрены на пограничных постах. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Армения».

«Если помните, после размещения спецсредств были две-три неудачных попытки диверсий с азербайджанской стороны, с большими потерями с их стороны, после чего диверсионные поползновения стали редки. В результате, теперь гораздо меньше возможностей проводить диверсии, нежели раньше»,- отметил Саргсян.

«Не хочу вдаваться в детали, но со всей ответственностью заявляю: у нас есть программы, которые способны исключить действия противника… действия иного характера», - сказал президент.

По его словам,армия постоянно реформируется, пополняется новым вооружением, проводятся структурные изменения.

«Через несколько месяцев мы будем жить в стране с иной системой управления. В Вооруженных силах нужны такие изменения, чтобы переход был плавным. Не всегда была возможность проводить долгосрочные программы реформ. Сейчас у нас с одной стороны есть возможность более долгосрочно планировать реформы, а с другой стороны это необходимо», - отметил Саргсян.