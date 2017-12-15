Президент Армении: В будущем будут исключены не только диверсии, но и иные действия противника (видео)
15 декабря 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Минимализация диверсий в зоне карабахского конфликта связана с техническими решениями, которые были внедрены на пограничных постах. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Армения».
«Если помните, после размещения спецсредств были две-три неудачных попытки диверсий с азербайджанской стороны, с большими потерями с их стороны, после чего диверсионные поползновения стали редки. В результате, теперь гораздо меньше возможностей проводить диверсии, нежели раньше»,- отметил Саргсян.
«Не хочу вдаваться в детали, но со всей ответственностью заявляю: у нас есть программы, которые способны исключить действия противника… действия иного характера», - сказал президент.
По его словам,армия постоянно реформируется, пополняется новым вооружением, проводятся структурные изменения.
«Через несколько месяцев мы будем жить в стране с иной системой управления. В Вооруженных силах нужны такие изменения, чтобы переход был плавным. Не всегда была возможность проводить долгосрочные программы реформ. Сейчас у нас с одной стороны есть возможность более долгосрочно планировать реформы, а с другой стороны это необходимо», - отметил Саргсян.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
BBC: Часто о случаях насилия в армянских семьях узнают после их попадания в криминальные хроники По данным Следственного комитета Армении, за первое полугодие 2017 года в Армении было расследовано 215 уголовных дел, связанных с семейным насилием
Саргсян о продолжении политической карьеры: Еще не время для объявления о решении Саргсян в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения», отвечая на вопрос о том, продолжит ли он карьеру после апреля 2018 года, отметил, что еще не пришло время объявлять о своем решении
Во Франции поезд столкнулся со школьным автобусом: Погибли дети «Все мои мысли сейчас с жертвами этого ужасного столкновения и их семьями», - написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон
В Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет Во избежание ДТП, пробок и ЧС водителям рекомендуется ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами